Traffico illecito di Border Collie a Villa San Giovanni 2 denunce | in che stato sono stati trovati i cuccioli

A Villa San Giovanni, due uomini sono stati fermati con cinque cuccioli di Border Collie coinvolti in un traffico illecito. I cuccioli sono stati trovati in condizioni che hanno suscitato immediatamente sospetti, portando a due denunce ufficiali. Ma quale stato di salute e benessere avevano al momento del sequestro? Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e cosa ne è stato dei piccoli protagonisti di questa vicenda.

Due uomini denunciati a Villa San Giovanni per traffico illecito di animali: fermati con cinque cuccioli di border-collie in auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Traffico illecito di Border Collie a Villa San Giovanni, 2 denunce: in che stato sono stati trovati i cuccioli

In questa notizia si parla di: traffico - illecito - border - collie

Petrolio sporco d’oro a Venezia, 11 indagati e due aziende sequestrate: traffico illecito in mezza Europa - L'operazione "Petrolio dorato" dei Carabinieri ha rivelato un esteso traffico illecito di rifiuti a Venezia, coinvolgendo 11 indagati e il sequestro di due aziende.

Traffico illecito di Border Collie a Villa San Giovanni, 2 denunce: in che stato sono stati trovati i cuccioli; Trasportavano 5 cuccioli di border-collie, denunciati per traffico illecito di animali; Reggio Calabria, fermati con 5 cuccioli stipati in auto: denunciati.

Traffico illecito di Border Collie a Villa San Giovanni, 2 denunce: in che stato sono stati trovati i cuccioli - Due uomini denunciati a Villa San Giovanni per traffico illecito di animali: fermati con cinque cuccioli di border- Si legge su virgilio.it

Traffico illecito di animali: denunciati due uomini a Villa San Giovanni - Un'auto con a bordo i due uomini, originari rispettivamente di Melito di Porto Salvo e Locri. Secondo reggio.gazzettadelsud.it