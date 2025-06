Tradimento replica puntata 27 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento con la puntata di oggi di Tradimento (Aldatmak), in streaming su Mediaset. Venerdì 27 giugno 2025, scopri cosa succede quando Kahraman finisce in pronto soccorso e il dramma si svela con il risultato del test del DNA: Dundar è il figlio di Tarik. Rivedi l’episodio 117 della seconda stagione in replay e immergiti nel vortice di emozioni di questa appassionante soap turca.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 giugno  – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Kahraman viene portato in pronto soccorso, dopo essere rimasto sepolto da un carico di terra in cantiere. I risultati del test del DNA rivelano che Dundar è il figlio biologico di Tarik. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 117 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.

