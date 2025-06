Trabia scoperta e sequestrata una discarica abusiva | denunciato 62enne

A Trabia, l'azione dei carabinieri ha portato alla scoperta e al sequestro di una discarica abusiva, denunciando un 62enne responsabile. Un intervento deciso in contrada Burgio ha dimostrato ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela del territorio e dell'ambiente. Questa operazione evidenzia come la collaborazione tra polizia e tutela forestale possa contrastare efficacemente il degrado ambientale, e rappresenta un passo importante per preservare la bellezza della nostra terra.

A Trabia i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva e un 62enne è stato denunciato. L'operazione è stata messa a segno in contrada Burgio dai carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Termini Imerese, insieme ai colleghi del comando tutela forestale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: trabia - discarica - abusiva - denunciato

Sequestrata una discarica abusiva a Trabia, scatta una denuncia; Scoperta discarica abusiva a Trabia, denunciato un uomo di 62 anni; Scoperta discarica abusiva a Trabia, denunciato un uomo di 62 anni.

Scoperta discarica abusiva a Trabia, denunciato un uomo di 62 anni - I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Termini Imerese, unitamente ai colleghi del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare di Palermo e con i tecnici dell’Arpa ... Secondo blogsicilia.it

Sequestrata una discarica abusiva a Trabia, scatta una denuncia - I Carabinieri di Termini Imerese, unitamente e del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare di Palermo, con tecnici dell’Arpa Sicilia, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip ... Segnala msn.com