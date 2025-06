Tra i protagonisti Muti Harding Richter In chiusura gran galà di danza

L’attesa cresce per le ultime due settimane della 36ª edizione del Ravenna Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della danza. Tra i protagonisti, spicca il ritorno di Riccardo Muti, che il 5 luglio sul palco del Pala De André guiderà la sua Orchestra giovanile Cherubini in un programma ricco di capolavori. Un evento che promette emozioni indimenticabili per il pubblico, culminando in un finale che resterà nella memoria.

Ancora grandi protagonisti per le ultime due settimane della 36ª edizione di ’Ravenna Festival’ che si concluderà il 13 luglio. In particolare, sabato 5 luglio al Pala De André tornerà Riccardo Muti (nella foto di Marco Borrelli) che dirigerà la sua Orchestra giovanile Cherubini in un programma affascinante, con la Quinta Sinfonia di Beethoven, la Quarta ‘Italiana’ di Mendelssohn - Bartholdy e la Sinfonia da ’I vespri siciliani’ di Verdi. Giovedì 10 luglio Daniel Harding condurrà invece l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cui è diventato direttore musicale, in un trittico composto da ’Blumine’ dalla Sinfonia n. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra i protagonisti. Muti, Harding. Richter. In chiusura gran galà di danza

In questa notizia si parla di: protagonisti - muti - harding - richter

Agrigento 2025: ancora eventi per celebrare la cultura siciliana, Muti tra i protagonisti - Agrigento 2025 si prepara a essere ancora una volta il palcoscenico ideale per celebrare la ricca cultura siciliana, con eventi che coinvolgono protagonisti di spicco e tradizioni radicate.

Tra i protagonisti. Muti, Harding. Richter. In chiusura gran galà di danza; Riccardo Muti inaugura il Ravenna Festival. Tra gli ospiti Zubin Mehta e Daniel Harding, Lakeja, Malika Ayane, Rava, Richter.

Tra i protagonisti. Muti, Harding. Richter. In chiusura gran galà di danza - Ancora grandi protagonisti per le ultime due settimane della 36ª edizione di ’Ravenna Festival’ che si concluderà il 13 ... Come scrive quotidiano.net

Muti rilegge pagine di Verdi. Attesi Harding e Mehta - MSN - Sul leggio ci saranno pagine di Giuseppe Verdi rilette con un verdiano quale Riccardo Muti. Segnala msn.com