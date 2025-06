Tra dazi e incertezze l' appello dei confindustriali veneti | Il governo abbia più coraggio con Trump

In un clima di incertezza e tensioni commerciali, i confindustriali veneti lanciano un appello al governo affinché dimostri coraggio nelle trattative con Trump. Paola Carron sottolinea che gli sbalzi del presidente americano non portano mai buone notizie e invita Meloni a sfruttare il suo canale preferenziale per affrontare con determinazione le sfide globali. La partita è delicata: il futuro dell’economia italiana dipende dalla capacità di agire con fermezza e lungimiranza.

Gli sbalzi di Trump “non sono mai una buona notizia”, avverte Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est. “Meloni ha con lui un canale preferenziale che. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tra dazi e incertezze, l'appello dei confindustriali veneti: "Il governo abbia più coraggio con Trump”

In questa notizia si parla di: trump - dazi - incertezze - appello

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

I dirigenti UAW devono ritirare il loro comunicato pro Trump La battaglia mondiale dei dazi – ufficialmente aperta da Trump con il cosiddetto 'giorno della liberazione' del 2 aprile – è ancora in corso, fra incertezze, giochi delle parti e continui rinvii. E gli esiti s Vai su Facebook

Tra dazi e incertezze, l'appello dei confindustriali veneti: Il governo abbia più coraggio con Trump”; Lagarde fa i conti con Trump: “In Europa in gioco 30 milioni di posti di lavoro”; La battaglia sui dazi: prima lo stop poi l’annullamento. Ecco che cosa sta succedendo.

Dazi, Trump apre a una proroga. Scontro al Consiglio Europeo sulle sanzioni a Israele per Gaza - Due giorni a Bruxelles in cui 27 capi di Stato e di governo si sono divisi soprattutto sul tema delle sanzioni ... Scrive tg.la7.it

Dazi Usa, ipotesi rinvio e controproposta all'Ue. Trump verso accordo con Cina - Pechino conferma che Washington revocherà "una serie di misure restrittive" Nuova mossa di Donald Trump sul fronte dei dazi. Segnala msn.com