tper lancia la linea 22 tra borgo panigale e casteldebole tram nuovi cantieri

Inaugurando un nuovo collegamento tra Borgo Panigale e Casteldebole, Tper dà il via alla linea 22, migliorando la mobilità cittadina e ridisegnando il panorama dei trasporti urbani. Questo servizio, attivo dal 30 giugno, offre corse frequenti e connesse alle altre linee locali, facilitando gli spostamenti di cittadini e visitatori. Un passo importante verso una città più connessa e sostenibile, che promette di cambiare il modo di muoversi in zona.

Da lunedì, 30 giugno, viene istituito un nuovo collegamento tra Borgo Panigale e Casteldebole, lo annuncia il Comune in una nota. La linea 22 di Tper è attiva dal lunedì al sabato (eccetto il periodo dal 2 al 30 agosto) e ha corse ogni 35 minuti nell’arco orario di servizio dalle 7:30 alle 19:45 e consente l’interscambio con la linea urbana 19 nei pressi del capolinea di Casteldebole e, in via della Pietra, con le linee 23, 81, 87, 91, 576 e N7 e con le linee extraurbane della direttrice Valsamoggia. La linea 22 è funzionale anche al collegamento con le stazioni Casteldebole (tramite l’adiacente fermata bus Galeazza) e Bologna Borgo Panigale (fermata bus Borgo Panigale Stazione) della ferrovia Bologna-Vignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it