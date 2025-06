Tour e noleggi barche sul Lago di Como | raffica di multe da 50 euro ai ‘buttadentro’ Ecco chi sono

Se sogni una giornata di relax sul Lago di Como, è importante navigare nel rispetto delle regole. La recente operazione della polizia ha portato alla scoperta di alcuni irregolari nel settore del noleggio barche, sanzionando con multe da 50 euro coloro che operavano senza autorizzazioni. Scopriamo insieme chi sono gli 'buttadentro' e come garantire un'esperienza sicura e legale sulle acque del lago.

La polizia di stato di Como, in collaborazione con la polizia locale, ha svolto questa mattinata un servizio mirato al controllo dei titolari di società di locazione e noleggio barche, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto dell’articolo 27 bis del regolamento di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: barche - como - tour - noleggi

Como, procacciano clienti per noleggiatori di barche: multati cinque buttadentro - Sei un noleggiatore di barche in cerca di clienti? Scopri le strategie più efficaci e legali per attrarre nuovi utenti, evitando sanzioni e controlli.

A Mortorio, isola a tutela integrale le barche arrivano in spiaggia La perla dell’arcipelago di La Maddalena che si trova davanti a Porto Cervo già presa d’assalto dalle imbarcazioni Vai su Facebook

Tour e noleggi barche sul Lago di Como: raffica di multe da 50 euro ai ‘buttadentro’. Ecco chi sono; Como, servizio congiunto al contrasto dell’abusivismo e al rispetto dell’articolo 27 bis del regolamento di Polizia Urbana contro i noleggiatori e locatori di natanti. - Questura di Como | Polizia di Stato; Como, procacciano clienti per noleggiatori di barche: multati cinque buttadentro.

Como, procacciano clienti per noleggiatori di barche: multati cinque buttadentro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Barche ovunque: «Lago maltrattato e tanti pericoli» - Troppe barche, spesso troppo veloci e nelle mani di chi non ne aveva mai condotta una prima, con l’aggiunta di uno scarso rispetto delle regole. Secondo laprovinciadicomo.it