Tour de France 2025 la UAE Team Emirates annuncia la squadra Pogacar avrà dei super alleati

Prepariamoci a vivere l'edizione più emozionante del Tour de France 2025, con la UAE Team Emirates pronta a dominare la scena. Tadej Pogacar, il fenomeno sloveno, punta alla quarta vittoria consecutiva, affiancato da alleati di livello eccezionale. La squadra si presenta come una vera armata invincibile, capace di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa prestigiosa corsa. La battaglia per il giallo sta per cominciare—e nessuno vuole perdere il treno della gloria.

La UAE Team Emirates sarà assolutamente la squadra da battere al Tour de France 2025, anche solo per la presenza del fenomeno Tadej Pogacar. Lo sloveno è il super favorito per indossare la maglia gialla a Parigi e va a caccia della sua quarta affermazione alla Grande Boucle dopo quella nel 2020, 2021 e 2024. Una formazione semplicemente stellare e che vedrà come principali gregari di Pogacar due corridori che probabilmente in altre squadre avrebbero il ruolo di capitani. Si tratta del britannico Adam Yates e del portoghese Joao Almeida, che possono anche andare a caccia di un piazzamento sul podio insieme al loro leader, visto che nella passata edizione Yates ha concluso sesto ed Almeida ha fatto ancora meglio, terminando quarto.

