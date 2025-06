Tour Almeida e Adam Yates con Pogacar L' iridato | Sono in grande forma

Il Tour de Almeida si prepara a infiammare le strade, con Adam Yates e Pogacar pronti a sfidarsi in una battaglia di pura tattica e talento. Sabato, il via da Lilla, segna l’inizio di un cielo di emozioni, mentre Pogacar punta al quarto titolo iridato. Il team 2024 è confermato, con Narvaez al posto di Ayuso, pronto a scrivere nuovi capitoli di questa spettacolare corsa.

Tour de Suisse: a Piuro l'impresa di Joao Almeida - Nel cuore delle Alpi svizzere, una vittoria epica si è scritta a Piuro. Joao Almeida (UAE Emirates) ha stupito tutti con un'impresa straordinaria: una fuga di oltre 40 km culminata in un trionfo in solitaria nella quarta tappa del Tour de Suisse.

