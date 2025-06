Tottenham ha dato il via libera per il ritorno a casa di Harry Kane a seguito del accordo verbale del Bayern Monaco | Rapporto

Il Tottenham Hotspur ha dato il via libera al possibile ritorno di Harry Kane, segnando un’epoca che potrebbe chiudersi con un grande ritorno a casa. L’indicazione ufficiale del club e l’accordo verbale con il Bayern Monaco aprono le porte a un ritorno che farebbe sognare i tifosi. Dopo aver scritto la storia con 213 gol in Premier League, Kane potrebbe presto indossare nuovamente la maglia degli Spurs, riportando entusiasmo e passione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Tottenham Hotspur ha ricevuto la loro indicazione più chiara, ma il ritorno del marcatore di tutti i tempi Harry Kane potrebbe essere sulle carte. Con 213 gol in Premier League, Kane è una leggenda del Tottenham ed è classificata al numero 8 in Quattrofourtwo’s Elenco dei più grandi giocatori della Premier League di tutti i tempi per i suoi contributi in una maglietta Spurs. Ma tutt’altro che una forza esaurita, Kane ha ancora solo 31 anni e si è classificata al numero 2 Quattrofourtwo’s Elenco dei migliori attaccanti del mondo in questo momento. Ti potrebbe piacere Il Tottenham ha il primo rifiuto sulla nuova firma del prezzo di Kane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham ha dato il via libera per il ritorno a casa di Harry Kane, a seguito del “accordo verbale” del Bayern Monaco: Rapporto

In questa notizia si parla di: kane - tottenham - ritorno - harry

Tottenham senza Kane sfata il tabù e trionfa in Europa League: le mani di Vicario sulla Coppa - Il Tottenham, senza Kane, sfata il tabù e conquista l’Europa League - la prima vittoria dopo 17 anni.

Lasciarsi sul più bello, con il bellissimo ricordo del trionfo in Europa League? Questo potrebbe essere il destino di uno dei simboli del Tottenham (dopo Harry Kane) dell'ultimo decennio, Son Heung-min. Il sudcoreano lo scorso 21 maggio al San Mamés di Vai su Facebook

Harry Kane pensa all’addio al Bayern Monaco in estate: nostalgia Premier League, c’è il Liverpool in pole; Harry Kane dichiara la sua lealtà al Bayern Monaco e mette a tacere le speculazioni su un ritorno in Premier League.; Il DESTINO del Liverpool è segnato? Shockante ritorno in Premier League per Harry Kane in arrivo!.

Kane, possibile il ritorno al Tottenham? L'ex compagno: «Sarebbe la ciliegina sulla torta» - Calcio News 24 - Dopo aver lasciato il Tottenham nell’estate ... Segnala calcionews24.com

Harry Kane: "Ritorno al Tottenham? Sono felice al Bayern, qui competo ogni anno" - TUTTOmercatoWEB.com - Nelle scorse settimane sono rimbalzate dall'Inghilterra alla Germania le voci di un suo possibile ritorno in Premier League, con la ... tuttomercatoweb.com scrive