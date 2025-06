Totò Riina figlia e genero arrestati | l’accusa di estorsione e le minacce dal carcere

Una nuova svolta scuote il mondo della criminalità organizzata: Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, e il suo genero Antonino Ciavarello sono stati arrestati con l'accusa di estorsione e minacce, coinvolgendo due imprenditori toscani. Le indagini dei carabinieri del Ros rivelano pressioni e richieste di denaro, portando alla luce un inquietante capitolo di intimidazioni. La vicenda si sviluppa in un contesto di segnali preoccupanti, che potrebbero cambiare gli equilibri più di quanto si possa immaginare.

I fatti contestati risalirebbero all'agosto 2024 nei confronti di due imprenditori toscani. E in base a quanto ricostruito dai carabinieri del Ros diretti dalla Dda di Firenze, Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello avrebbero inviato "pressanti e minacciose richieste di denaro che hanno sortito l'effetto volto" una sola volta quando uno dei due imprenditori ha consegnato agli imputati una somma di denaro.

Il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Vai su X

