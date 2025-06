Toscana 2050 la forza dei piccoli borghi | più residenti e nuovi posti di lavoro

Immaginare la Toscana del 2050 significa guardare con ottimismo alle potenzialità dei piccoli borghi, che con meno di 250 abitanti possono diventare motori di rinascita e innovazione. Il progetto ‘Toscana 2050’ mira a valorizzare queste comunità, creando nuovi posti di lavoro e rilanciando il territorio. È un percorso che dimostra come le sfide più grandi possano partire dai luoghi più autentici e nascosti, aprendo nuove prospettive per tutta la regione.

Firenze, 27 giugno 2025 – Immaginare la Toscana del 2050: una sfida ambiziosa quella portata avanti dalla Regione Toscana attraverso il progetto ‘ Toscana 2050 ’, i cui risultati verranno presentati oggi a Firenze al cinema teatro La Compagnia alla presenza del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani; del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo; di professionisti come Stefano Boeri, architetto e urbanista; Enrico Giovannini, direttore scientifico e fondatore di Asvis; Ilaria Cinelli, PhD FAsMA, space expert and explorer; e Cristina Pozzi, esperta di Futuri, AI ed educazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana 2050, la forza dei piccoli borghi: più residenti e nuovi posti di lavoro

