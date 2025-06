Torremaggiore dal duplice omicidio della figlia e del vicino alla richiesta dell'ergastolo per Taulant Malaj

Una tragica notte scuote Torremaggiore: Taulant Malaj, ex panettiere, è accusato di aver compiuto un duplice omicidio che ha sconvolto l'intera comunità. La richiesta di ergastolo si fa forte tra le accuse pesanti di un gesto efferato, che ha lasciato senza parole e con il fiato sospeso. Ma cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda? Continua a leggere.

Uccise il vicino di casa Massimo De Santis e la figlia 16enne che aveva cercato di difendere la madre, Tefta Malaj. Per Taulant Malaj, ex panettiere di Torremaggiore, è stata chiesta la condanna all'ergastolo con isolamento diurno di un anno e sei mesi. Il 7 maggio del 2023, l'uomo uccise la primogenita e aggredì a coltellate la moglie per poi filmare il tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

