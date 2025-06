Tornano le Fiere della Maddalena | a Oderzo Paolo Jannacci e il tributo ai Pooh

Le Fiere della Maddalena tornano a Oderzo, promettendo dieci giorni di musica, teatro, incontri e delizie culinarie dal 18 al 28 luglio. Un evento imperdibile che rinnova la tradizione estiva della città , con grandi artisti come Paolo Jannacci e il tributo ai Pooh. Questa mattina, nella sede del municipio, si è svelato il ricco calendario degli appuntamenti, pronti a entusiasmare residenti e visitatori. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento!

Dieci giorni di musica, teatro, incontri e buon cibo a Oderzo dove anche quest'estate si rinnoverĂ la tradizione delle Fiere della Maddalena, in programma dal 18 al 28 luglio. Questa mattina, 27 giugno, la presentazione degli eventi nella sede del municipio, alla presenza del sindaco Maria. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

