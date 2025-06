Tornano di moda le consegne a casa | Gli anziani chiamano

rimasta tra le mura domestiche, affidandosi alle consegne a domicilio. Un ritorno che, oltre a rispondere alle esigenze di sicurezza e comodità, si trasforma in una vera e propria rinnovata tradizione, dimostrando quanto la pandemia abbia accelerato cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nel rapporto con i servizi.

C'è chi lo chiama solo "effetto estate" e chi invece parla di record. Di fatto, a Firenze, il caldo record di questi giorni – 38 gradi alla colonnina, ma oltre 40 quelli percepiti – sta riportando in auge una pratica che sembrava ridotta al minimo dopo la pandemia: la spesa a domicilio. Una modalità comoda e, per alcuni, l'unica possibile. Soprattutto per gli anziani, che faticano a uscire di casa anche solo per brevi commissioni, preferendo ricevere frutta, carne o pizza direttamente al portone. "In estate il servizio di consegne a domicilio è in crescita – racconta Oliviero Manetti, titolare del banco Macelleria Manetti allo storico Mercato Centrale –.