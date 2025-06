Tornado solleva una casa e la scaraventa a terra | immagini impressionanti VIDEO

Un tornado devastante ha sollevato una casa, scaraventandola a terra con una potenza impressionante. Le immagini, lampeggianti di adrenalina e realismo, hanno già fatto il giro del web, lasciando senza fiato chi le guarda. Questa scena, più vicina ad un film catastrofico che alla realtà, ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. Ma quali sono le conseguenze di eventi come questi? Scopriamolo insieme.

Tornado solleva una casa e la scaraventa a terra: immagini impressionanti. Le riprese hanno cominciato a circolare poche ore dopo l'accaduto, tagliando in due il silenzio della rete con un boato di vento e lamiere. In un filmato impressionante, una casa viene sollevata dal terreno come fosse carta velina, e poi ricade rovinosamente su un fianco. Un video reale, verificato, che sembra uscito da una scena di un film catastrofico. Ma è tutto vero. E tutto è accaduto in pochi secondi. La potenza del tornado. 🔗 Leggi su Tvzap.it