Torna Sere d’estate… a Maserà | musica e spettacoli gratuiti in piazza del Donatore

Torna con entusiasmo “Sere d’estate… a Maserà”, l’evento imperdibile che anima la Piazza del Donatore da giovedì 3 a domenica 6 luglio. Musica, spettacoli e momenti di convivialità gratuiti rendono questa manifestazione un’occasione unica per vivere la magia dell’estate in compagnia. Non perdere l’opportunità di scoprire come la cultura e il divertimentopossano trasformare le serate di Maserà in ricordi indimenticabili.

Torna anche quest’anno la manifestazione “Sere d’estate. a Maserà”, in programma da giovedì 3 a domenica 6 luglio in Piazza del Donatore a Maserà di Padova. La kermesse viene riproposta quest’anno, organizzata dall’Associazione Tempi e Ritmi e promossa, supportata e patrocinata dal Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

