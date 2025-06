Torna la nuova edizione del Discobolo promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo

Arezzo si prepara ad accogliere nuovamente l’atteso appuntamento con il “Discobolo”, promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Un evento che, ormai alla sua quarta edizione consecutiva, celebra il valore dello sport e valorizza i protagonisti del territorio. Il 3 luglio 2025, la città si infiammerà ancora una volta con premiazioni e iniziative dedicate alla promozione sportiva, rafforzando il legame tra comunità e passione sportiva. Un’occasione da non perdere per tutta Arezzo.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Torna anche nel 2025 una nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Un appuntamento ormai tradizionale che vedrà ancora una volta il CSI di Arezzo protagonista con le premiazioni dedicate alla promozione dello sport nel territorio aretino. Per la quarta volta consecutiva l’evento si svolgerà nel mese di luglio, – precisamente giovedì 3 luglio 2025 –, e si svolgerà in concomitanza con “Certe Notti – San Domenico”. La location, infatti, sarà Piazza San Domenico. Una giornata di grande festa per i colori arancioblù. Come di consueto, la giuria del “Discobolo” è composta da rappresentanze di prestigio provenienti dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dal Coni, dal Panathlon, dal Thevenin e dal CSI stess o. 🔗 Leggi su Lanazione.it