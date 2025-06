Torna ’La marcia del Solleone’ Una domenica per coraggiosi

Torna la mitica ‘Marcia del Solleone’ a Montegiorgio: una giornata dedicata ai coraggiosi, tra sfide e emozioni, che celebra la passione per il podismo e il senso di comunità. Quest’anno, in ricordo di grandi amici e sostenitori, la Podistica Avis - Mobilificio Lattanzi si prepara a vivere un’edizione indimenticabile, rinnovando il suo impegno nel promuovere salute, amicizia e tradizione. La 45esima marcia si avvicina: siete pronti a rimettervi in marcia?

Domenica la 45esima edizione de la ‘ Marcia del Solleone ’, a Montegiorgio, lo staff organizzativo ha ultimato il programma della Marcia, che rappresenta una tradizione radicata nella comunità locale e un immancabile punto di riferimento per gli appassionati di podismo. In ricordo di Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia, la ‘ Podistica Avis - Mobilificio Lattanzi ’ di Montegiorgio continua rimboccarsi le maniche per non lasciare nulla al caso e garantire un’esperienza unica e gratificante a tutti i partecipanti. Quest’anno, l’evento raggiunge un importante traguardo, la 45esima edizione, confermando la sua popolarità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna ’La marcia del Solleone’. Una domenica per coraggiosi

In questa notizia si parla di: marcia - solleone - domenica - torna

Per la 45°volta “bentornata” Marcia del Solleone: il 29 giugno tutti di corsa tra le bellezze del borgo di Montegiorgio Vai su Facebook

Torna ’La marcia del Solleone’. Una domenica per coraggiosi; Per il 130° compleanno di Mussolini, in nero sotto il solleone sfilano in 200; Il 29 giugno la Marcia del Solleone.

Torna ’La marcia del Solleone’. Una domenica per coraggiosi - Domenica la 45esima edizione de la ‘Marcia del Solleone’, a Montegiorgio, lo staff organizzativo ha ultimato il programma della Marcia, che rappresenta una tradizione radicata nella comunità locale e ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Marcia del Solleone: il 29 giugno tutti di corsa tra le bellezze del borgo di Montegiorgio - Marcia del Solleone: il 29 giugno tutti di corsa tra ... corrierenews.it scrive