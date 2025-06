Torna la Festa in gradinata E un messaggio speciale

Torna la festa in gradinata e un messaggio di solidarietà che scalda il cuore. I tifosi della Gradinate Nord Diego Savelli hanno esposto uno striscione con scritto “Forza Rossano non mollare, la gradinata ti è vicina” davanti alla tribuna dello stadio Mannucci. Un gesto tangibile di affetto e sostegno rivolto a Rossano Signorini, amministratore delegato del Pontedera, che nei giorni scorsi ha affrontato momenti difficili. La comunità sportiva si unisce così per dimostrare che insieme si vince anche nelle sfide più complesse.

Uno striscione con scritto "Forza Rossano non mollare, la gradinata ti è vicina " a firma della Gradinata nord Diego Savelli è stato appeso ieri frontalmente alla tribuna dello stadio Mannucci. In questo modo i tifosi della gradinata granata hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Rossano Signorini, l'amministratore delegato del Pontedera nonché socio con il più alto numero di quote, attraverso Ecofor, del club, che nei giorni scorsi è stato colpito da un improvviso malore e le cui condizioni restano purtroppo gravi. Gli stessi tifosi della Gradinata Nord Diego Savelli domani sera hanno organizzato proprio nel loro settore dello stadio l'annuale Festa in gradinata, con inizio alle 19 e un ricco programma tra menù, musica, lotteria e vendita di materiale granata.

