Torna in radio Antonella Bucci con Sogni ribelli brano sincero e diretto

Antonella Bucci torna in radio con "Sogni ribelli", un brano sincero e diretto che celebra la libertà personale e l’audacia di seguire i propri sogni. Con la collaborazione di Raf, questa nuova creazione promette di emozionare e ispirare, portando in musica un messaggio potente e universale. Ascoltate subito "Sogni ribelli" e lasciatevi conquistare dall'energia di Antonella. La musica ha ancora molto da dire, e questo è solo l'inizio.

ph. Giovanni Santarelli MILANO – Da oggi torna in radio Antonella Bucci con "Sogni ribelli", brano sincero e diretto, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Hoop Music Virgin Music Group), anticipato dal video. Prodotto con la collaborazione artistica di Raf, che ha contribuito a definire l'arrangiamento, il testo e la struttura del brano insieme a Valerio Bruno (Combass), "Sogni ribelli" è un inno dedicato alla libertà personale, all'autenticità e alla forza di chi sceglie ogni giorno di restare fedele a sé stesso. Il brano vede anche la firma di Antonella Bucci e Mauro Mengali. «Sono profondamente felice che con Raf sia nata un'amicizia sincera, oltre che una collaborazione artistica così preziosa e il fatto che lui abbia voluto sostenere questo progetto mi emoziona, perché "Sogni Ribelli" nasce da un seme piantato tempo fa con Mauro Mengali, ma che ancora non aveva trovato la sua piena fioritura.

