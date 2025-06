torna il trenino turistico con itinerari speciali al forte e ai campeggi

L’estate a Colico si anima con il ritorno del trenino turistico, pronto a portarvi alla scoperta di scorci unici e itinerari esclusivi verso il forte e i campeggi. Dopo il grande successo dello scorso anno, anche nel 2025 il trenino vi accompagnerà in un viaggio tra natura, storia e relax, garantendo corse quotidiane e speciali. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: il divertimento è assicurato!

Estate in trenino a Colico. Dopo il successo dello scorso anno, anche per l’estate 2025 torna a Colico il Trenino turistico, attivo da dopodomani, domenica 29 giugno, per tutta l’estate, fino al 31 agosto, con partenze quotidiane da piazza Giuseppe Garibaldi. Le corse sono garantire al mattino, al pomeriggio e alla sera, nei seguenti orari: 10,00, 11,30, 16,30, 18,00, 21,00 e 22,00. In programma anche itinerari speciali il martedì e il sabato alle 9.30 verso il Forte Montecchio e il giovedì alle 9,00 e il sabato alle 17,00 verso i campeggi di Piona. Un’occasione divertente e adatta a tutta la famiglia per scoprire in modo originale il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it