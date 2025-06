Torna ‘Il Collegio’ ma la Rai lo mette in castigo | dove vederlo

Il Collegio sta per tornare, portando nuovamente il fascino degli anni passati e le sfide dei giovani studenti. Dopo una pausa di due anni, causata da ascolti sottotono e scelte di casting più controverse, il docu-reality della Rai si prepara a sorprendere ancora. Ma dove potrai guardarlo questa volta? Scopri subito come seguire il ritorno di uno dei programmi più amati e discussi della TV italiana.

Torna 'Il Collegio'. Il docu-reality della Rai sarà di nuovo in onda dopo una stagione di stop: l'ultima era stata quella del 2023. E dopo? Il docu-reality si era preso un paio d'anni di pausa, complici gli ascolti tv non particolarmente esaltanti e dinamiche e personaggi esageratamente trash per un programma Rai. 'Il Collegio' torna quindi in onda e lo fa con una narrazione ambientata nel 1990: l'anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dei Mondiali di calcio di Italia '90, dei walkman accesi e delle musicassette registrate a casa.