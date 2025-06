Torna Giovani in Gioco tra sport e divertimento

Un’occasione unica per stare insieme e fare sport in un ambiente di festa, allegria e sana competizione. “Giovani in Gioco” torna a Meda, promettendo momenti di divertimento e crescita condivisa tra giovani e famiglie. Non perdere questa opportunità di riscoprire il valore del gioco, della partecipazione e dello spirito di comunità, elementi fondamentali per rendere la nostra città sempre più forte e vivace. Ti aspettiamo numeroso per vivere insieme questa emozionante giornata!

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Consulta Meda-Giovani annuncia il ritorno di " Giovani in Gioco ". L'appuntamento, nell'ambito della rassegna " MedaEstate ", è in programma domani al centro sportivo Città di Meda. L'obiettivo è chiaro: mantenere vivo e rafforzare quello spirito di comunità, inclusione e partecipazione che ha reso l'edizione precedente un vero trionfo, offrendo un'occasione unica per stare insieme e fare sport in un ambiente sereno e coinvolgente. Anche in questa nuova edizione, il fulcro di "Giovani in Gioco" sarà il torneo di beach volley. Dalle 15 alle 21.30, le squadre si sfideranno sulla sabbia in partite avvincenti e cariche di adrenalina, culminando con le attese premiazioni che decreteranno i campioni.

