Torna Castelli Aperti | gli appuntamenti del 6 luglio nel novarese

Torna Castelli Aperti nel novarese, regalando un tuffo nel passato e un’occasione unica di scoprire tesori nascosti. Domenica 6 luglio, il suggestivo Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello apre le sue porte, trasformandosi in un palcoscenico di eleganza e storia. Un'opportunità imperdibile per immergersi in ambienti raffinati e passeggiare tra un parco secolare da fiaba. Una dimora che…

