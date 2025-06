Torna balneabile il mare ad Agropoli | ok ai tuffi alle spiagge di Testene e del Porto

Finalmente, il mare di Agropoli è tornato balneabile! Dopo le recenti preoccupazioni, l'Arpac conferma che i parametri microbiologici sono rientrati nella norma, dando il via libera ai tuffi alle spiagge di Testene e del Porto. Il Comune può ora revocare l’ordinanza di divieto, regalando a cittadini e turisti un’estate in totale sicurezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le prossime iniziative sul territorio.

Il Comune di Agropoli può revocare l'ordinanza con il divieto di balneazione. L'Arpac: "Rientrati i parametri microbiologici".

