Tormentoni d’estate e tributi Che musica!

L'estate porta con sé non solo torentoni, ma anche emozioni musicali uniche: reunion, tributi e grandi classici che ci fanno rivivere momenti indimenticabili. Questa sera, in piazza Duomo a Pistoia, Beth Hart infiammerà il palco alle 21, mentre a Firenze, domani, gli Afterhours celebrano i vent'anni di 'Ballate per Piccole Iene'. Un viaggio tra musica e ricordi che non puoi perdere: la stagione è già calda di emozioni!

Non solo tormentoni estivi, ma anche reunion, tributi e grandi classici. A cominciare da stasera dove Beth Hart sarà in concerto in piazza Duomo a Pistoia dalle ore 21. A Firenze domani dalle ore 20 per festeggiare i vent’anni dalla pubblicazione di ’Ballate per Piccole Iene’, ottavo album in studio degli Afterhours, Manuel Agnelli riunisce la storica formazione del disco composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria) per un grandioso ritorno sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Stessa cornice pronta ad accogliere (dalle ore 21) il 3 luglio i Coma Cose, il 9 luglio Rkomi e l’11 luglio I The Kolors. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tormentoni d’estate e tributi. Che musica!

In questa notizia si parla di: tormentoni - tributi - estate - musica

Quest'anno potrebbe essere uno spartiacque: le canzoni che di solito funzionavano sembrano aver perso appeal, mentre vendono gli artisti che fanno sempre il loro, d'estate e d'inverno. Se a febbraio volevamo essere dei duri, forse quest'estate abbiamo solo Vai su Facebook

Tormentoni d’estate e tributi. Che musica!.

Tormentoni d’estate e tributi. Che musica! - Non solo tormentoni estivi, ma anche reunion, tributi e grandi classici. Come scrive quotidiano.net

I tormentoni delle nostre estati - Con l'arrivo ufficiale dell'estate si inaugura una nuova rubrica dedicata ai tormentoni estivi della storia della musica dagli anni 70 ad oggi. Scrive msn.com