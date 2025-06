Torino tengono i figli in casa | a 6 e 9 anni non hanno mai visto la scuola

A Torino, due piccoli di 6 e 9 anni sono stati trovati in condizioni di estrema trascuratezza, nascosti in un cascinale durante lo sgombero post-alluvione. Mai frequentato la scuola e privi di documenti ufficiali, questi bambini vivono un dramma silenzioso che solleva urgenti questioni di tutela e solidarietà . È fondamentale intervenire subito per restituire loro un futuro dignitoso e sicuro.

Trovati dalle autoritĂ durante lo sgombero di un cascinale a causa dell'alluvione del mese scorso erano in pessime condizioni igieniche e non hanno nemmeno i nomi registrati.

