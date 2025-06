Torino definite sede e date ritiro più 2 amichevoli Esordirà con l’Inter

Il Torino si appresta a vivere un'estate all'insegna della preparazione e delle sfide emozionanti: con sede e date del ritiro estivo ormai ufficiali, i granata si concentrano sulla stagione che li attende. Tra amichevoli e l’esordio contro l’Inter, la squadra di Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano. La scena è pronta: il futuro si gioca sui campi e nelle strategie, e tutto è ancora da scoprire.

Il Torino ha appena annunciato la sede e le date del ritiro estivo per prepararsi al prossimo campionato di Serie A. Qui debutterĂ contro l’Inter. PREPARATIVI – Inter-Torino sarĂ la prima partita ufficiale in campionato della squadra di Cristian Chivu, oggi impegnata al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno guadagnato il pass per gli ottavi di finale della competizione, dove giocheranno contro il Fluminense lunedì sera. Se l’Inter al momento si trova impegnata negli Stati Uniti, chi, invece, si sta godendo un momento di pausa è il nuovo Torino di Marco Baroni. I granata inizieranno a luglio la pre-season. 🔗 Leggi su Inter-news.it