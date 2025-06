Torino 2 bambini fantasma di 6 e 9 anni Rayan e Noah mai registrati all' anagrafe o iscritti a scuola segregati in casa per paura del Covid

A Torino, due bambini di 6 e 9 anni, Rayan e Noah, sono stati scoperti segregati in casa a Lauriano Po, senza mai essere stati registrati all’anagrafe o iscritti a scuola. La loro famiglia, ossessionata dal COVID, li aveva rinchiusi per paura del contagio, lasciandoli privi di istruzione e socializzazione. Un caso che solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sui rischi delle paure infondate.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'ossessione del padre per i virus avrebbe portato, a partire dallo scoppio della pandemia da Covid nel 2020, a chiudere i bambini in casa Lauriano Po, scoperti due fratellini mai registrati all'anagrafe: non sanno leggere né scrivere, trovati con i panno.

