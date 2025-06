Toponomastica Perifano | Non si strumentalizzi la memoria storica per fini politici

La memoria storica di una città deve essere custodita con rispetto e senza strumentalizzazioni politiche. Recentemente, si è acceso un acceso dibattito sulla toponomastica cittadina, con il Sindaco che ha richiamato una delibera del 1990 per difendere le proprie posizioni. Luigi Diego Perifano, consigliere comunale ApB, invita a riflettere sull’importanza di preservare il passato senza strumentalizzarlo per fini politici, affinché la memoria collettiva rimanga un patrimonio condiviso e rispettato.

"Leggo che, per primeggiare nella polemica sulla toponomastica cittadina, il Sindaco tira in ballo una delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale nel 1990 a proposito della denominazione di Piazza S.Sofia". Così in una nota Luigi Diego Perifano, consigliere comunale ApB. "Ora, benché sia nota la passione del Sindaco per la retrospettiva, utile ad allontanare il dibattito pubblico dai disastri amministrativi dell'oggi, vale la pena di precisare, a scanso di equivoci e strumentalizzazioni, che nessuno, e tanto meno l'Anpi, ha chiesto di cambiare l'attuale denominazione della piazza e revocare la delibera del lontano 1990: si insiste, piuttosto, sulla doverosa intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria del martire antifascista Giacomo Matteotti,obiettivo questo sul quale ben potrebbe maturare una convergenza nuovamente unanime dell'assemblea consiliare.