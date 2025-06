Tony Khan | Omega vs Okada è una delle migliori rivalità nella storia dello sport

La rivalità tra Kenny Omega e Kazuchika Okada va avanti ormai da anni. Durante gli anni in Giappone i due hanno dato vita a match incredibili e ora la loro rivalità si è rinnovata in AEW dopo che anche il giapponese ha lasciato la NJPW. Ad All In Texas del prossimo 12 luglio assisteremo ad un nuovo capitolo della loro storia con i due che si affronteranno in un match che incoronerà il primo AEW Unified Title che nascerà dalla unificazione dell’AEW Continental Title in possesso del giapponese e dell’AEW International Title in possesso del canadese. “Rivalità nella storia”. Parlando ai microfoni del podcast “The Battleground”, Tony Khan ha parlato della rivalità tra Kenny Omega e Kazuchika Okada, due dei pezzi più pregiati del suo roster AEW: “La loro è forse una delle più grandi rivalità nella storia dello sport, di sicuro della storia del pro wrestling ”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan: “Omega vs Okada è una delle migliori rivalità nella storia dello sport”

