Tomeu e María hanno risvegliato l’anima di Maiorca con Fornet de la Soca

Tomeu e Mar237a hanno riportato in vita l’essenza di Maiorca con il cuore caldo di Fornet de la Soca. Questa coppia, unita dall’amore e dalla passione per la tradizione, ha trasformato le sfide personali in un’ispirante storia di resilienza e innovazione. La loro dedizione ha riempito di gusto e tradizione le strade di Palma, creando un luogo di incontro autentico. E così, la loro avventura continua, portando avanti il patrimonio culinario dell’isola.

I due coniugi sono l'anima viva di Forner de la Soca a Palma di Maiorca. Coppia nella vita e nel lavoro, hanno saputo trasformare un momento di difficoltà personale in una straordinaria avventura collettiva.

