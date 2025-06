TNA | La campionessa NXT Jacy Jayne a sorpresa rimescola le carte nella divisione femminile

La campionessa di NXT Jacy Jayne ha fatto una sorpresa inaspettata nella divisione femminile di TNA, rimescolando le carte con una vittoria clamorosa. La sua apparizione a Impact ha acceso il dibattito tra i fan, lasciando intendere che nuove alleanze e sfide sono all’orizzonte. Ma chi ha conquistato la possibilità di contendere il TNA Knockouts Title? Ecco cosa è successo.

Come sappiamo, la partnership tra WWE e TNA va avanti da tempo ed in modo solido. Diverse le star di NXT che sono apparse nei tv show TNA e, ieri notte, è stata la volta della NXT Women’s Champion Jacy Jayne che sembra aver rimescolato un po’ le carte nella Knockouts Division. Ecco cosa è successo. Jacy Jayne in TNA. Ieri notte ad Impact si è svolta una Knockouts Battle Royal con in palio una title shot al TNA Knockouts Title. A spuntarla è stata Ash By Elegance, ma il suo momento di gloria ha avuto vita breve. Subito dopo la fine del match, infatti, è stata interrotta dalla Knockouts Champion Masha Slamovich. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net