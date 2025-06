Tiribocchi | Inter non spaventarti Pio Esposito è già pronto e maturo!

Dopo l’eccellente performance contro il River Plate, Pio Esposito si conferma come una pedina fondamentale per l’Inter, ora più che mai pronto e maturo. Simone Tiribocchi, ex calciatore, analizza la crescita del giovane talento e il suo ruolo nel futuro nerazzurro, anche in vista del Mondiale per Club. La domanda è: sarà questa la svolta decisiva per la sua permanenza in nerazzurro?

Dopo l’ ottima prestazione, condita dal bel gol, contro il River Plate, si inizia a prendere in considerazione la permanenza di Pio Esposito all’Inter. L’ex calciatore Simone Tiribocchi dice la sua in merito, oltre che sullo stato di forma della squadra di Cristian Chivu al Mondiale per Club. PRONTO – Intervenuto su Radio Sportiva dopo Inter-River Plate, Simone Tiribocchi dichiara su Francesco Pio Esposito: « Una prestazione come quella che ha fatto ieri contro il River Plate potevo non aspettarmela, anche se so che ha nelle corde questo tipo di partite e questa qualità nell’attaccare l’area. Il gol invece sì, potevo aspettarmelo, perché sta giocando con giocatori forti e con campioni che ti mettono davanti alla porta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tiribocchi: «Inter, non spaventarti. Pio Esposito è già pronto e maturo!»

