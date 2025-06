Tir perde carico sulla statale 96 in direzione Bari | strada chiusa al traffico

Un incidente lungo la statale 96, all’altezza dello svincolo per la strada statale 16 in direzione Brindisi, ha causato la chiusura temporanea del traffico. Un rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato sulla carreggiata, creando disagi e rallentamenti. La sicurezza e la riapertura della strada sono ora prioritarie, ma nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

La strada statale 96 in direzione centro città è attualmente chiusa al transito veicolare all’altezza dello svincolo per la strada statale 16 in direzione Brindisi a causa di un incidente stradale. Per ragioni ancora da chiarire, il rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

