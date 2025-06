Tim Summer Hits stasera terzo appuntamento | gli ospiti

Stasera su Rai 1 torna 'Tim Summer Hits' con il suo terzo appuntamento, un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, il palco si anima con ospiti incredibili come Alfa, Bresh, Capo Plaza e molti altri, pronti a regalare emozioni sincere e performance indimenticabili. Non perdere questa serata all'insegna del ritmo e della qualitĂ musicale, dove i protagonisti del panorama emergente e affermato si incontrano per farci sognare.

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 27 giugno, andrĂ in onda su Rai 1 il terzo appuntamento di 'Tim Summer Hits', condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un parterre ricco di ospiti, nomi affermati e volti emergenti del panorama musicale saliranno sul palco durante la terza puntata. Alfa, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave e Sarah Toscano, Coez, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

