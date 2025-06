Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Se non vuoi perdere neanche un minuto di musica e spettacolo, scopri subito come seguire la terza puntata dei Tim Summer Hits 2025. Con un cast stellare e le emozioni di piazza del Popolo a Roma, questa rassegna estiva promette di essere imperdibile. Ma dove poterla vedere? Continua a leggere per tutte le informazioni su streaming e diretta TV!

. Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (da Roma, piazza del Popolo) la terza puntata dei Tim Summer Hits 2025, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti piĂą amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. In tutto quattro serate di grande musica in onda su Rai 1. Dove vedere i Tim Summer Hits 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e radio. L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – 27 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

In questa notizia si parla di: summer - hits - streaming - diretta

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Il Tim Summer Hits andrà in onda, venerdì 13 giugno, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage -- Tim Summer Hits 2025: date, artisti, ospiti e diretta TV https://www.romatoday.it/eventi/cultur Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 20 giugno 2025: 2,6 milioni (18,7%) per la seconda puntata di Tim Summer Hits; 2,1 milioni (16,7%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/QTWMgFz Vai su X

Tim Summer Hits 2025, la terza serata su Rai 1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo; Tim Summer Hits 2025, la terza puntata stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco; Tim Summer Hits stasera in tv venerdì 26 giugno su Rai 1: la scaletta della terza serata.

Tim Summer Hits, stasera (venerdì 27 giugno) il terzo appuntamento: da Olly a Patty Pravo, i cantanti e la scaletta - Stasera in tv, venerdì 27 giugno, terzo appuntamento con la festa musicale del “TIM Summer Hits” il programma, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda alle 21. ilmessaggero.it scrive

“Tim Summer Hits 2025” a tutta musica con Carlo Conti e Andrea Delogu: la scaletta della puntata stasera in tv - Carlo Conti e Andrea Delogu conducono la terza puntata di "Tim Summer Hits 2025" stasera in tv. Lo riporta msn.com