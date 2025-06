Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai1 | ospiti cantanti e anticipazioni delle terza puntata del 27 giugno 2025

Stasera su Rai1 torna il vibrante Tim Summer Hits 2025, l’atteso festival musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un’energia travolgente tra ospiti sorprendenti, performance indimenticabili e anticipazioni irresistibili sulla prossima puntata. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni di prima categoria: tutto pronto per una serata imperdibile! Non mancate, perché la musica di Tim Summer Hits continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico di tutta Italia.

Torna il Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata su Rai1. Ecco gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 27 giugno 2025. Tim Summer Hits 2025, la scaletta del 27 giugno. Tutto pronto per la terza puntata del Tim Summer Hits 2025. Stasera, venerdì 27 giugno, dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai1 con il Tim Summer Hits, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. A fare da cornice ancora una volta la splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma dove si alterneranno grandi nomi della musica italiana con le canzoni dell’estate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai1: ospiti, cantanti e anticipazioni delle terza puntata del 27 giugno 2025

In questa notizia si parla di: summer - hits - puntata - giugno

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta nella terza puntata del 27 giugno Vai su X

TIM Summer Hits 2025: scaletta e ospiti della prima puntata, che verrà registrata il 7 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata su Rai 1, venerdì 13 giugno. L'estate sta arrivando e Roma si prepara ad accogliere gli artisti che ci faranno compagnia Vai su Facebook

Chi canta stasera a Tim Summer Hits: cantanti, scaletta e orari di oggi venerdì 27/6; Tim Summer Hits 2025, terza serata (27 giugno): ospiti, scaletta, chi canta stasera; Scaletta Tim Summer Hits venerdì 27 giugno 2025, chi sono i cantanti sul palco da Olly e Alfa a Fedez e Clara.

Tim Summer Hits 2025: i cantanti della terza serata, da Alfa a Patty Pravo - Da Piazza del Popolo a Roma torna Tim Summer Hits 2025 con Carlo Conti e Andrea Delogu. Secondo gazzetta.it

Tim Summer Hits 2025, la terza serata su Rai 1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo - La scaletta del Tim Summer Hits 2025 in programma per stasera, venerdì 27 giugno 2025, dalle 21. Da fanpage.it