Tim Summer Hits 2025 | scaletta e cantanti della terza puntata su Rai 1

Se sei appassionato di musica e desideri scoprire le tappe salienti di questa estate, non puoi perderti la terza puntata di Tim Summer Hits 2025 in onda stasera su Rai 1. Condotto da due grandi protagonisti come Carlo Conti e Andrea Delogu, lo spettacolo torna a incantare il pubblico con performance emozionanti e ospiti speciali. Scopriamo insieme la scaletta, i cantanti coinvolti e tutto ciò che rende questa serata unica.

Tim Summer Hits 2025: scaletta, cantanti, conduttori, cast, ospiti e location. Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma la terza puntata del Tim Summer Hits 2025, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo dal 7 al 10 giugno. Vediamo chi sono i cantanti e la scaletta di questa sera. Cantanti, cast, scaletta, artisti. Tantissimi protagonisti della scena discografica nazionale si esibiranno davanti alle migliaia di persone presenti in piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tim Summer Hits 2025: scaletta e cantanti della terza puntata su Rai 1

