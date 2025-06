Tim Summer Hits 2025 anticipazioni del 27 giugno | la scaletta dei cantanti sul palco

Se l’estate non può iniziare senza musica e grandi emozioni, il Tim Summer Hits 2025 è l’evento da non perdere. Questa sera, mercoledì 27 giugno, Piazza del Popolo si trasforma in un palcoscenico di stelle, con performance live e un cast di artisti pronti a farci ballare sotto le luci di Roma. Siete pronti a vivere un’altra notte indimenticabile all’insegna delle hit più amate? La musica sta per prendere il volo, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa serata!

Pronti a un nuovo giro di hit sotto le stelle? Stasera, mercoledì 27 giugno 2025, su Rai1 torna l’appuntamento più amato dell’estate: il Tim Summer Hits, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma. Quello di stasera è il terzo di quattro appuntamenti, e promette di regalarci ancora una volta esibizioni live, grandi nomi della musica italiana e quella sensazione che richiama libertà, vacanze e notti che non vorremmo finissero mai. Anche questa volta ci aspettano duetti inediti e tormentoni difficili da toglierci dalla testa: ecco qualche anticipazione degli artisti presenti sul palco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tim Summer Hits 2025, anticipazioni del 27 giugno: la scaletta dei cantanti sul palco

