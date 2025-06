Tiktoker 19enne sparisce nel nulla | fatta a pezzi e trovata nei sacchi in Perù riconosciuta dai tatuaggi

Una giovane tiktoker di appena 19 anni scompare misteriosamente, lasciando dietro di sé un’ombra di silenzio e dolore. La sua tragica fine, fatta a pezzi e scoperta in sacchi in Perù, ha sconvolto il mondo digitale e non solo. La sua identità, riconosciuta dai tatuaggi, apre uno squarcio su una vicenda intricata, alimentata da sospetti di vendetta legati al passato. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica storia.

La terribile storia di Fabiola Alejandra Caicedo Piña, trovata morta e sembrata in Perù. Uno dei moventi presi in considerazione dagli inquirenti è la possibile vendetta da parte della famiglia e degli amici del suo ex fidanzato, morto nel 2022 in circostanze poco chiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

