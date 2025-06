Tiberio Timperi torna su Rai 1 con Unomattina News

Tiberio Timperi torna su Rai 1 con Unomattina News, portando il suo entusiasmo e professionalità nel morning della rete ammiraglia. Dopo due stagioni a Rai 2 con I Fatti Vostri, il conduttore romano è pronto a riconquistare il cuore dei telespettatori nel daytime, con alcune novità all’orizzonte per il primissimo slot mattutino. Sarà un rinnovamento che promette di catturare l’attenzione, lasciando intuire un inizio di stagione TV ricco di sorprese.

Per Tiberio Timperi è tempo di tornare da dove è venuto. Intendiamoci, a Rai 1. Dopo due stagioni a Rai 2 alla guida de I Fatti Vostri, il conduttore romano nella prossima stagione TV 20252026 sarà nuovamente tra i volti del daytime dell’ammiraglia pubblica. Se è vero che la rete ha confermato in blocco volti e programmi quotidiani dal lunedì al venerdì, qualcosa cambierà nel primissimo slot di giornata occupato attualmente da TG1 Mattina. Sarà proprio nello spazio realizzato in collaborazione da TG1 e Unomattina che approderà Timperi, in coppia con un volto del TG1. A loro, dalle 6:30, il compito di augurare il buongiorno al pubblico di Rai 1 con Unomattina News, chiamato a trainare Unomattina di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tiberio Timperi torna su Rai 1 con Unomattina News

