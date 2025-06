Ti ricordi… Quando la Sampdoria di Vialli e Mancini conquistò la sua prima Coppa Italia

Ricordi ancora quei magici anni Ottanta, un’epoca di sogni e vittorie memorabili? La Sampdoria di Vialli e Mancini, con il suo spirito indomito, conquistò la sua prima Coppa Italia, segnando un’epoca di grandezza sportiva. Un periodo in cui tutto sembrava possibile, tra imprese e storie epiche. È un capitolo di passione e orgoglio che continua a vivere nel cuore dei tifosi, e questa è solo la nostra storia da riscoprire insieme.

Erano belli gli anni Ottanta, sì. Anni di spensieratezza e in cui tutto sembrava possibile. Come nel 1985, quando nonostante Rumenigge, Maradona o Platini nello stesso anno il Verona vince lo Scudetto per la prima volta e la Samp la Coppa Italia. Già, quella Samp bella e ambiziosa di Mantovani, affidata a Bersellini di ritorno in panchina dopo sette anni, costruita con Souness, Salsano e un giovanotto proveniente dalla Cremonese: Gianluca Vialli. Una Samp che sogna in campionato, a ridosso delle grandi ad inizio stagione e che fa benissimo in Coppa Italia: Trevor Francis guida la truppa nella prima fase del torneo, con i blucerchiati macchina da gol visti i 17 centri in cinque partite, sei messi a segno dall' inglese.