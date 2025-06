' Ti porto io' il trasporto sociale si amplia | aperto anche agli over65 con disabilità

Buone notizie per la comunità di Ferrara! Il trasporto sociale si amplia, ora aperto anche agli over 65 con disabilità, rafforzando il supporto a chi ne ha più bisogno. Con oltre 10.000 prestazioni annuali, questa novità rappresenta un passo importante verso una città più inclusiva e solidale. Non perdere aggiornamenti e approfondimenti: iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday per rimanere sempre informato!

Un servizio da 10mila prestazioni all'anno che si potenzia estendendo la possibilità di utilizzo anche alle persone con disabilità comprese tra 65 e 75 anni, che allo stato attuale potevano accedervi solamente per comprovate e specifiche necessità. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

