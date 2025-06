Thor i Marvel Studios sono al lavoro su un altro progetto dedicato al Dio del Tuono?

Thor, il potente dio del tuono di Marvel Studios interpretato da Chris Hemsworth, si prepara a tornare nel prossimo Avengers: Doomsday, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe non essere l'unico progetto in cui lo vedremo. Recentemente, l'attore ha condiviso un video sui social media, alimentando i sospetti di una possibile svolta nella sua carriera nel MCU. I fan si chiedono: quale futuro attende il Dio del Tuono? Resta con noi per scoprire le nuove avventure di Thor!

Il personaggio interpretato da Chris Hemsworth tornerà nel prossimo Avengers: Doomsday, ma potrebbe ricomparire in un nuovo e misterioso progetto Chris Hemsworth ha recentemente condiviso un video e un messaggio sui social media che molti fan hanno interpretato come un'indicazione del fatto che il suo tempo nel MCU potrebbe essere agli sgoccioli, e si è ipotizzato che il suo prossimo ruolo in Avengers: Doomsday potrebbe anche essere la sua ultima volta nei panni di Thor. È possibile che sia così, ma se Hemsworth ha intenzione di appendere il martello al chiodo, sembra che i Marvel Studios stiano portando avanti un paio di nuovi progetti legati a Thor, anche in caso di addio dell'attore.

