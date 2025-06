This is Wonderland riapre a Roma con Peter Pan | un viaggio tra luci sogni e avventura

Preparati a vivere un’esperienza magica e senza confini: questa è Wonderland, la favola che torna a Roma con Peter Pan, un’avventura tra luci, sogni e meraviglie. Dopo il grande successo di oltre un milione e mezzo di spettatori, il Parco delle Fiabe si rinnova per incantare grandi e piccini nel suggestivo Scenario del Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur. L’attesa vale ogni secondo: il viaggio sta per cominciare...

Dopo aver incantato oltre un milione e mezzo di spettatori, This is Wonderland – Il Parco delle Fiabe torna a Roma con una nuova esperienza immersiva. L’apertura, inizialmente prevista per fine giugno, è stata posticipata al 28 giugno 2025, ma l’attesa è già altissima. La suggestiva location del Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur farà da sfondo a “Peter Pan – Never stop dreaming”, un percorso narrativo interattivo pensato per stupire adulti e bambini. L’iniziativa è firmata Lux Entertainment, società specializzata in format culturali e artistici innovativi. Questa nuova edizione propone una rilettura contemporanea della celebre fiaba di J. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “This is Wonderland” riapre a Roma con Peter Pan: un viaggio tra luci, sogni e avventura

In questa notizia si parla di: this - wonderland - roma - riapre

Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino noir: da Cibolla alla rapina di via Nizza - Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino Noir, un’immersione nelle storie oscure della città, da Cibolla alla rapina di via Nizza.

? Ultimo giorno per acquistare i biglietti al 50% di sconto. This is Wonderland arriva per la prima volta a Rimini con Alice, Lost Inside You! Entra... Vai su Facebook

This is Wonderland – Alice, Christmas Edition: Natale magico e incantato alla Mostra D'Oltremare; This is Wonderland - Pinocchio al Giardino delle Cascate; 'This is Wonderland', la favola di Pinocchio all'Eur di Roma fino al 3 novembre.

Alle Terme di Diocleziano a Roma riapre il Museo dell’Arte Salvata: sarà la volta buona? - A inaugurare la riapertura del polo romano è il nuovo percorso espositivo che riunisce oltre 100 reperti archeologici recuperati e rimpatriati negli ultimi tre anni ... Da artribune.com

This is Wonderland a Roma, al Giardino delle Cascate - Dal 6 Luglio al 17 Settembre 2023, This is Wonderland illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte ... Scrive romatoday.it