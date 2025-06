Theo Hernández il nuovo milionario firma dell’Arabia

Il mondo del calcio si sorprende ancora: Theo Hernández, il talento franco-italiano, lascia Milano per approdare in Arabia Saudita. Dopo settimane di attesa, l’affare con Al Hilal si è concluso, portando il difensore a cambiare rotta e ad arricchire il suo patrimonio. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella carriera del calciatore e nel panorama calcistico internazionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sorprendente operazione.

Arabia Saudita Lo ha fatto di nuovo. Dopo diverse settimane di speculazione, finalmente Theo Hernández lascerà i ranghi di Milano Per diventare il Nuova firma di Al Hilal in un'operazione che si sarebbe chiusa in giro 30 milioni di euro. Secondo RMC Sport il lato francese avrebbe raggiunto un accordo per tre stagioni con la squadra guidata da Simone Inzaghi in cambio di Uno stipendio di 60 milioni (20 "chili" all'anno). La partenza di Theo Hernández era qualcosa che un Milano si aspettava che è in piena ricostruzione dopo una stagione in cui era fuori dalle competizioni europee e con l'annuncio del ritorno del Massimiliano Allegri alla direzione tecnica.