The Walking Dead Dead City in Italia | dove e quando vedere Negan e Maggie

Se sei un appassionato di The Walking Dead, non puoi perderti Dead City, il nuovo spin-off ambientato in una Manhattan post-apocalittica. Con Negan e Maggie protagonisti, questa serie esclusiva Sky e NOW arriva il 14 luglio, portando l'azione in un contesto urbano devastato e ricco di suspense. Preparati a vivere un'avventura intensa e coinvolgente, dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo. Scopri dove e quando goderti questa imperdibile novità !

nuova serie spin-off di the walking dead: un’ambientazione post-apocalittica a manhattan. Le storie ambientate nel mondo di THE WALKING DEAD continuano ad espandersi con il nuovo spin-off DEAD CITY, ambientato in una Manhattan isolata e devastata. Questa produzione, disponibile esclusivamente su Sky e in streaming su NOW, debutta il 14 luglio, portando gli spettatori in un contesto urbano post-apocalittico ricco di tensione e pericolo. ambientazione e trama principale. THE WALKING DEAD: DEAD CITY si svolge anni dopo gli eventi della serie originale, in una città ormai abbandonata dall’umanità ma popolata da sopravvissuti che hanno trasformato New York City nel loro mondo di anarchia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Walking Dead Dead City in Italia: dove e quando vedere Negan e Maggie

