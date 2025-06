The Walking Dead | Dead City arriva in Italia! Ecco dove e quando vedere Negan e Maggie!

Preparati a scoprire un’America devastata come mai prima d’ora: “The Walking Dead: Dead City” arriva in Italia, portando Negan e Maggie in un mondo post-apocalittico di Manhattan abbandonata. Dal 14 luglio su Sky e NOW, questa serie esclusiva ti immergerà in una città deserta e pericolosa, dove il nuovo capitolo della saga prende vita. Non perdere l’attesa: l’avventura più avvincente sta per iniziare!

Una Manhattan post-apocalittica e isolata dalla terraferma fa da sfondo alle storie di THE WALKING DEAD: DEAD CITY, il nuovo spin-off ambientato nel mondo della serie cult ispirata alla graphic novel di Robert Kirkman, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 luglio come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato. Finita la prima, dal 4 agosto andrà su Sky Atlantic, back-to-back, la seconda stagione. La nuova serie vede protagonisti due storici, acerrimi nemici, Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), costretti a un'alleanza forzata che promette scintille, tensione e momenti indimenticabili.

